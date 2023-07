Mi sono tagliato le dita per sembrare un alieno - e ora sto rimuovendo anche la mia pelle

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie Un padre brasiliano, conosciuto come il "uomo più modificato del mondo", ha rivelato il prossimo passo della sua trasformazione per assomigliare a un. Marcelo De Souza Ribeiro ha già apportato numerosi cambiamenti unici al suo corpo, come denti di metallo a forma di zanne e una lingua biforcuta. Ora sta pianificando di rimuovere muscoli ein eccesso per definire ulteriormente il suo aspetto di "diavolo". Marcelo ha speso circa 29.000 sterline e sostiene che il 98% del suo corpo sia stato modificato. Non ha rimpianti per le sue trasformazioni e pensa che le persone ammino il suo nuovo look. Di cosa parliamo in questo articolo... Marcelo "B-Boy" De Souza Ribeiro, soprannominato il "uomo più modificato del mondo" Ha apportato varie modifiche al suo corpo nel corso degli anni, tra cui denti di metallo a ...