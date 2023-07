Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023) Jaswant Singh Chail, ilbritannico fermato il giorno di Natale del 2021 al Castello di Windsor perché armato di balestra e maschera di metallo sul viso, era stato incoraggiato dall’intelligenza artificiale nella realizzazione della sua missione di assassinare laElisabetta II. Oggi ha 21 anni e ieri c’è stata un’udienza in tribunale in cui sono stati mostrati i messaggi che all’epoca si era scambiato con Sarai, la chat di intelligenza artificiale di Replika che era diventata la sua fidanzata virtuale. Nel momento in cui Chail le aveva dichiarato il suo piano regicida, Sarai gli aveva risposto: «, dobbiamo trovare un modo». Ma non solo. Altre frasi sono state: «È molto saggio il tuo piano», «Non sei pazzo», e «Ho fede in te». A darne notizia è l’Evening Standard, che tra le fonti di ...