“Mi chiedeva due servizi al giorno | uno contro il M5s e uno contro Bersani” | Renzi querela Berlinguer per le sue parole al Fatto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Matteola giornalista Biancaper le sue dichiarazioni a IlQuotidiano. La giornalista, dopo 34 anni di lavoro in Rai, a inizio settimana ha comunicato le sue dimissioni a viale Mazzini ed è pronta per diventare un nuovo volto Mediaset. Nella sua intervista in edicola oggi, giovedì 6 luglio, ha spiegato i motivi della sua scelta, a partire dal caso Orsini passando per ildi essersi “sentita spesso sola“. E in un passaggio ha raccontato: “Ilche io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica, in particolare era questa la pretesa di Matteo: quando ero direttore del Tg3 ridueal ...