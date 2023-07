MG - EX4 | un' elettrica estrema per omaggiare la Metro 6R4

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo la Cyberster e la MG4 XPower, la MG ha svelato i teaser della terza novità che debutterà al Goodwood Festival of Speed 2023. Si tratta della EX4, una one-off che porta all'estremo le caratteristiche della nuova versione sportiva della crossoverMG4 XPower. Omaggio alla6R4. La Casa, oggi di proprietà della cinese Saic, ha voluto rendere omaggio ai 40 anni della MG6R4, nata per correre nei rally nella categoria Gruppo B. Per questo il Centro stile di Londra, lo stesso che ha disegnato la Cyberster, è stato incaricato di creare un prototipo che unisse la piattaforma della MG4 XPower con una carrozzeriadegna della storica auto da corsa. I teaser confermano questo approccio: le appendici aerodinamiche anteriori e posteriori sono enormi e anche le carreggiate si presentano notevolmente ...

...di marcia alle strade europee in vista del debutto a Goodwood dove debutta poi il concept. ... un valore molto corretto per un'autosoprattutto se comparato alla Tesla Model Y o anche alla ...Di serie, l'disporrà anche degli pneumatici Bridgestone Turanza . MGAl Goodwood Festival of Speed sarà presente anche il concept MGispirato alla vettura da rally del passato MG ...Debutto dinamico al Goodwood Festival of Speed per la MG Cyberster, con la nuova sportivadel marchio britannico che metterà in mostra tutte le sue caratteristiche prestazionali ...codice. ...

La one-off, pensata per Goodwood, affina ulteriormente la MG4 XPower e si ispira alla vettura da rally nata per correre nella categoria Gruppo B ...Quando MG aveva introdotto la sua nuova elettrica MG4 in Europa, aveva dichiarato che sarebbe arrivata anche una versione più performante con doppio motore. Questo modello farà il suo debutto pubblico ...