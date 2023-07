Meteo | ultimi temporali al Nord | poi caldo infernale e afa notturna

(Di giovedì 6 luglio 2023)rovesci esulle regioni settentrionali in estensione a Marche e Umbria. Nel fine settimana le piogge e le temperature gradevoli saranno un ricordo. E’ in arrivo l’anticiclone africano che porterà già sabato e domenica 37 gradi a Roma e Firenze e fino a 40 gradi al Sud. La prossima settimanain costante aumento con picchi eccezionali in Sardegna e punte di 47 gradi

... modificare ilper combattere il cambiamento climatico USA, il cambiamento climatico potrebbe ... Nonostante i progressi compiuti negli30 anni, oltre 1,4 milioni di decessi all'anno in ...Sarà davvero tosta la seconda ondata di calore di questa prima parte di estate e sarà l'anticiclone africano Cerbero a farla arrivare sull'Italia. Prima del suo arrivo, però, ci saranno glitemporali, anche molto forti, sulle regioni settentrionali. Andrea Garbinato , responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella giornata odierna l'atmosfera sarà ancora instabile ...Gliaggiornamenti del CentroItaliano confermano una fase di tempo stabile e con clima molto caldo in arrivo per la seconda settimana di luglio. Ondata di caldo piuttosto intensa con ...

Meteo: PROSSIMI GIORNI, per la Prima volta arriva l'Anticiclone Africano CERBERO; caratteristiche ed effetti iLMeteo.it

L'apice del caldo intenso è atteso a metà della prossima settimana. Fino al 13-14 luglio, il termometro sfiorerà (e in alcuni casi supererà) i 40 gradi centrigradi ...Meteo Silverstone 2023: Questo weekend la F1 torna in pista per l'undicesima gara della stagione. Ma che tempo ci aspetta questo week-end