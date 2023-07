Meta sfida Twitter | lanciata nuova app Threads

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) –. È statainfatti, laapp creata dal fondatore di Facebook e Instagram, annunciata, appunto, come rivale di. Sarà collegata a Instagram ma consentirà agli utenti di pubblicare fino a 500 caratteri di testo, fino a cinque minuti di video e collegamenti oltre a immagini. Laapp è l’ultimo capitolo della rivalità tra il numero uno di Facebook Mark Zuckerberg ed Elon Musk, che ha acquistatoa ottobre. Gli utenti dellaapp potranno utilizzare il proprio login Instagram per iniziare e, come sulla piattaforma di condivisione di immagini, potranno seguire e connettersi con amici e influencer con interessi simili. I post ...

Boom di richieste per la nuova piattaforma, che punta al miliardo di utenti. Per ora Europa esclusa dal lancioapertamente Twitter con il lancio ufficiale di Threads . 'Facciamolo. Benvenuto in Threads', ha scritto Mark Zuckerberg nel suo primo post sulla neonata piattaforma.

L'instabilità e l'imprevedibilità di Twitter sotto la guida di Elon Musk sono state la spinta finale per il lancio di Threads, l'app "powered ...Meta Threads è disponibile negli Stati Uniti ed è già boom di iscritti. In Europa, però, il rivale di Twitter ancora non soddisfa i requisiti del GDPR.