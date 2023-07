Meta sfida Twitter | lanciata nuova app Threads

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sarà collegata a Instagram ma consentirà di pubblicare fino a 500 caratteri di testo e fino a 5 minuti di video. È statainfatti, laapp creata dal fondatore di Facebook e Instagram, annunciata, appunto, come rivale di. Sarà collegata a Instagram ma consentirà agli utenti di pubblicare fino a 500 caratteri di testo, fino a cinque minuti di video e collegamenti oltre a immagini. Laapp è l’ultimo capitolo della rivalità tra il numero uno di Facebook Mark Zuckerberg ed Elon Musk, che ha acquistatoa ottobre. Gli utenti dellaapp potranno utilizzare il proprio login Instagram per iniziare e, come sulla piattaforma di condivisione ...

Meta ha rotto gli indugi con il suo nuovo social network Threads , avviando apertamente la sfida a Twitter . L'app sarà collegata a Instagram e consentirà agli utenti di pubblicare fino a 500 caratteri di testo, fino a cinque minuti di video e collegamenti oltre a immagini. In tal senso, il gruppo ha inserito la funzione per cui chi è in possesso di un account privato du Instagram, può decidere comunque di avere un account pubblico su Threads.

Meta sfida Twitter: come sarà Threads, i vantaggi per le aziende Agenda Digitale

Uno "spazio per aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche" che si basa sulle credenziali di Instagram degli utenti.La piattaforma creata da Meta non è ancora attiva per gli utenti europei. Il social sarà rivale del consolidato Twitter di Elon Musk ...