(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) –. È statainfatti, laapp creata dal fondatore di Facebook e Instagram, annunciata, appunto, come rivale di. Sarà collegata a Instagram ma consentirà agli utenti di pubblicare fino a 500 caratteri di testo, fino a cinque minuti di video e collegamenti oltre a immagini. Laapp è l'ultimo capitolo della rivalità tra il numero uno di Facebook Mark Zuckerberg ed Elon Musk, che ha acquistatoa ottobre. Gli utenti dellaapp potranno utilizzare il proprio login Instagram per iniziare e, come sulla piattaforma di condivisione di immagini, potranno seguire e connettersi con amici e influencer con interessi simili. I post dei ...

Roma, 6 lug. -Twitter. È stata lanciata infatti Threads, la nuova app creata dal fondatore di Facebook e Instagram, annunciata, appunto, come rivale di Twitter. Sarà collegata a Instagram ma ...... l'attività della società civile contribuisce in maniera significativa a fronteggiare ladi garantire un'adeguata istruzione in Africa.Partea Twitter con nuovo social di microblogging .lancia ufficialmente il suo nuovo social network Threads, la piattaforma di microblogging che sfidera' Twitter. "Let's do this. Welcome to ...

Meta sfida Twitter, lanciata nuova app Threads Adnkronos

In attesa di incrociare i guantoni sul ring come da promesse sui social, Mark Zuckerberg affonda il primo colpo a Elon Musk. Insomma, Meta sfida ...Sarà collegata a Instagram ma consentirà di pubblicare fino a 500 caratteri di testo e fino a 5 minuti di video ...