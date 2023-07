Meta lancia ufficialmente Threads | rivale di Twitter

È arrivato il grande giorno della disfida dei super - social.sfida Twitter. È stata lanciata, infatti, oggi, Threads, la nuova app creata dal fondatore di Facebook e Instagram, annunciata, appunto, come rivale di Twitter. Sarà collegata a Instagram ma consentirà agli utenti di pubblicare fino a 500 caratteri di testo, fino a cinque minuti di video e collegamenti oltre ...In un post sul suo blog,ha descritto Threads come uno "spazio per aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche" che si basa sulle credenziali di Instagram degli utenti. Supporta ...docente alla New York University e responsabile della Ai per, LeCun era nei giorni scorsi in ... Sam Altman,allarmi sui rischi futuri e remoti dell'intelligenza artificiale generativa. ...

Meta lancia Threads, il nuovo spazio dedicato ad «aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche». Lo comunica con un post pubblico sul blog della piattaforma di ...L'applicazione del nuovo social network Threads è stata lanciata nella giornata di ieri, attirando più di due milioni di utenti curiosi di scoprirlo.