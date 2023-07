Meta lancia Threads | rivale di Twitter

ha descritto Threads come uno "spazio per aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche" che si basa sulle credenziali di Instagram. Supporta messaggi di testo fino a 500 caratteri, ...In un post sul blog che annuncia il social rivale della piattaforma di Elon Musk,ha descritto Threads come uno 'spazio per aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche' che si basa ...Threads , il nuovo spazio dedicato ad 'aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche'. Lo comunica con un post pubblico sul blog della piattaforma di Mark Zuckerberg . Il nuovo ...

Meta lancia ufficialmente Threads, rivale di Twitter | Dieci milioni di registrazioni in sette ore TGCOM

Meta, il colosso proprietario di Facebook gestito da Mark Zuckerberg, ha lanciato Threads che si presenta come la versione testuale di Instagram.Il lancio di Threads è stato un successo: 7 milioni di nuovi iscritti in poche ore. Ecco perché in Europa e Italia non si può ancora scaricare ...