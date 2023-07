Meta lancia Threads | il nuovo Twitter | ' 5 milioni di utenti in poche ore' Ma in Europa non ci sarà | ecco perché

Threads , il nuovo spazio dedicato ad 'aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche'. Lo comunica con un post pubblico sul blog della piattaforma di Mark Zuckerberg . Il nuovo ...Parte sfida a Twitter con nuovo social di microblogging .ufficialmente il suo nuovo social network Threads, la piattaforma di microblogging che sfidera' Twitter. "Let's do this. Welcome to Threads" ("Facciamolo. Benvenuto in Threads") ha scritto ...Dieci milioni di account in sette ore. Threads, il nuovo social dilanciato nella notte per fare concorrenza a Twitter, parte con un boom di iscritti sulla piattaforma. Per ora disponibile solo negli Stati Uniti (l'Europa si è presa del tempo per cercare di ...

Meta ha ufficialmente lanciato Threads, piattaforma rivale di Twitter, negli Stati Uniti, ed è già un successo.Se ne è parlato per mesi e adesso è diventato realtà: Meta, il colosso proprietario di Facebook, ha lanciato ufficialmente Threads, la nuova app che si prepara a fare una concorrenza spietata a Twitte ...