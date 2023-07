Meret seguito dall’Inter? L’agente fa chiarezza sul suo futuro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Accostato negli ultimi giorni all’Inter, Federico Pastorello, procuratore di Alex, ha parlato riguardo un possibile interessamento dei nerazzurri per il portiere del Napoli. Il calciomercato è ufficialmente iniziato da qualche giorno e le sedi delle squadre italiane sono prese d’assalto da agenti, direttori sportivi e uomini di mercato. Quest’oggi, alla sede dell’Inter si è presentato Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij. In sede per ultimare i dettagli per il rinnovo del centrale olandese con il club nerazzurro, Federico Pastorello è stato intercettato all’esterno della sede della squadra di Milano dai giornalisti presenti. Domanda arrivata anche suldi Alex, tra gli assistiti di Pastorello. Le parole di Pastorello suAndré Onana è ad un passo dal vestire la maglia del Manchester ...

...tornare in Premier' Successivamente Pastorello smentisce l'ipotesi di un trasferimento diall'... Vediamo ditutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE ......22) 4 giocatori cresciuti in vivai italiani calciatori under 22 (nati dal 2001 in poi) Dil'...Hirving Lozano Victor Osimhen Giovanni Simeone x LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA Alex...... da Max Ernst con le innovative tecniche come il grattage, il frattage e il collage, da...è solo conoscendo ed esplorando tutti gli aspetti di come si è stati e come si è diventati adi ...Federico Pastorello, agente di De Vrij e Meret, uscendo dalla sede dell'Inter ha parlato ai microfoni di Tmw del rinnovo ormai definito dell'olandese e non solo. TuttoNapoli.net Federico Pastorello, a ...Alex Meret dovrebbe restare a Napoli, ma ovviamente piace a tantissimi club. Il suo agente, Federico Pastorello, ha fatto il punto della situazione. Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij e Ale ...