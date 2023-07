Meret | l’agente |  «Un interessamento dell’Inter? No | non ne abbiamo mai parlato» 

(Di giovedì 6 luglio 2023) Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com all’uscita dalla sededove ha chiuso alcune faccende di mercato. Pastorello ha annunciato il rinnovo di De Vrij che pure assiste: «Per il rinnovo di De Vrij è tutto fatto,sistemato tutti gli ultimissimi dettagli e credo che a breve verrà fatto l’annuncio. Seanche di Pereyra? Diciamo che è un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che è una delle opzioni per l’Inter. Poi dopo bisognerà vedere nei prossimi giorni». Pastorello ha anche risposto ad una domanda sull’interesseper, ipotesi circolata nei giorni scorsi: «Ci può essere un ...

...smentisce'ipotesi di un trasferimento diall'Inter : 'No non abbiamo mai parlato di Alex anche perché Onana è ancora lì con loro, penso che dipenderà dalla sua partenza'. In chiusura...Mai parlato di #. #Arthur Stiamo lavorando con la #Juve per un ritorno in Premier' " @calciomercatoit pic.twitter.com/XoXYOigevi Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 6, 2023poi ha ...Federico Pastorello ,del difensore nerazzurro Stefan De Vrij , appena uscito ...essere un interessamento dell'Inter per... Sarr può essere un'opzione per'Inter 'No, credo che cerchino ...