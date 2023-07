Mercato Napoli | occhio a Le Normand | azzurri pronti a pagare la clausola

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ormai è certa la cessione di Kim Min Jae al Bayern Monaco che è pronto alarescissoria del coreano, con ilche avrebbe un entrata di circa 50 milioni di euro. Per sostituire il coreano, gliavrebbero messo nel taccuino diversi profili davvero interessanti. I principali indiziati per il post Kim sono due e parliamo di Max Kilman del Wolverhampton e Robin Ledella Real Sociedad. Il difensore spagnolo, che ha appena debuttato con la nazionale maggiore della Roja, sembrerebbe aver superato l’inglese nelle quotazioni come prossimo acquisto della rosa del. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo La Nacion, la società azzurra sarebbe disposta aladi Leche ...

Il più grande però potrebbe arrivare dal. Ieri 6 luglio l'agente Pimenta ha fatto visita ... Non solo la Juventus, anche ilè alla finestra per Milinkovic - Savic . Lotito potrebbe ...Le imprese del Belpaese stanno intensificando gli investimenti neltransalpino: +17,5% nell'...francesi e italiane e sviluppare la relazione fra venture capital e nuove imprese a''. ...Inoltre rientra nei parametri del, sia per il costo sia per quanto ha fatto vedere nel ... Poi, è chiaro, ilè pieno di talenti, basta però saperli scovare'. Comments comments

Napoli, non solo Simeone: scelto un altro giocatore che "rovinò i piani" Corriere dello Sport

Tommaso D’Amalfi detto Masaniello è parte della storia di Napoli e del suo popolo: a distanza di 370 anni dalla celebre rivolta che capeggiò ...Non c'è solo il Psg su Victor Osimhen, attaccante del Napoli valutato ben 180 milioni di euro da Aurelio De Laurentiis. Secondo Relevo anche ...