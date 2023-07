Mercato Napoli | De Laurentiis molla Scalvini | salgono due alternative

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tra movimenti in entrata e in uscita ildelha già numerose situazioni importanti da risolvere come quella sul nodo difesa. Nonostante fosse il sogno degli azzurri per sostituire Kim, si sarebbe ormai arenata la trattativa perin virtù anche delle richieste troppo esose da parte dell’Atalanta salita fino a 50 milioni. Ma la dirigenza campana non sarebbe sprovvista di idee e nelle ultime ore, come riportato da Il Mattino, il presidente Deavrebbe puntato il mirino su duealtrettanto di rilievo per rimpiazzare il centrale sudcoreano. Kilman, Kilman e Le Normand obiettivi primari In virtù del passaggio ormai scontato di Kim al Bayern Monaco, ilè alla ricerca di un difensore ...