Meno 4 anni con una crema | ecco il rivoluzionario prodotto anti age da avere

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) Clinicamente testato per donare alla pelle un aspetto più giovane di 4ilbeauty che fa apparires pelle appare più soda e compatta dopo uns sola settimana Sapevi che la tua pelle ha bisogno di ossigeno per sentirsi al meglio? Proprio così, l’ossigeno che respiriamo è vitale per la nostra sopravvivenza tanto quanto per la salute della pelle. Con l’avanzare dell’età, la pelle assorbe ossigeno in maniera sempreefficace e per questo è importante agire dall’interno e dall’esterno. Fortunatamente, risvegliare la pelle è tanto semplice quanto sfruttare l’ossigeno che ci circonda. Ma come? Con unsviluppato ad hoc! si tratta di Phyto Nature Oxygen Cream, lache fa respirare l’epidermide donando nuova vita alla ...