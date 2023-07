Meloni valuterà se chiedere le dimissioni di Santanchè La premier farà un calcolo costi-benefici e deciderà

Le istanze che dovessero arrivare saranno gestite dal sindaco, chele diverse situazioni. ... Con il Governosi sta assistendo ad una vera e propria persecuzione verso la comunità Lgbtq+,...... anche politiche, dopo che il partito di Giorgiasi è di fatto smarcato in maniera così ... Detto questo Zanotelli ha dichiarato cheogni proposta "ma sempre nel solco delle iniziative ...contenuta nella bozza del Decreto Legge Telecomunicazioni al vaglio del Governo. Difendiamo una delle norme più cautelative, anche se non pienamente protettive: abbiamo sollecitato una risposta anche per l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per ...

Annalisa Chirico: Meloni valuterà se chiedere le dimissioni di Santanchè Affaritaliani.it