Meloni rassicura l’alleato polacco sperando non sia irrilevante dopo le europee

(Di giovedì 6 luglio 2023) Certe volte si ha l’impressione che gli avversari dei nazionalisti si siano incamminati verso lecome fantasmi. Il problema ce l’hanno in casa e per prima cosa devono farci i conti come sta succedendo a Pedro Sanchez alle prese con la crescita di Vox di Santiago Abascal, promesso sposol’imminente voto di luglio dei Popolari iberici. Emmanuel Macron deve gestire i ben noti problemi di piazza e di banlieue in fiamme,il corpo a corpo sulla riforma delle pensioni. In Germania i Socialisti e Verdi al governo assistono sbalorditi e inorriditi al secondo posto nei sondaggi dei neonazisti di Alternative für Deutschland. I Popolari di Donald Tusk in autunno cercheranno di fare il miracolo elettorale: sconfiggere il Conservatore Mateusz Morawiecki, che proprio ieri ha annunciato un referendum sull’immigrazione illegale da far ...