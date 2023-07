Melania Rea | famiglia furiosa con Parolisi | ' Continua a mentire Lui innocente? Ha preso vent' anni'

(Di giovedì 6 luglio 2023) L'intervista andata in onda ieri sera a Chi l'ha visto? di Salvatore, condannato in via definitiva per l'omicidio della moglieRea , non è passata inosservata e ha scatenato violente ...

Così l'avvocato Mauro Gionni, legale della famiglia di, all'Adnkronos. L'ex caporal maggiore dell'Esercito, condannato in via definitiva per l'omicidio della moglie, si è detto ancora una ...L'intervista andata in onda ieri sera a Chi l'ha visto di Salvatore Parolisi , condannato in via definitiva per l'omicidio della moglie, non è passata inosservata e ha scatenato violente reazioni nella famiglia della vittima. Dopo le parole del fratello Michele, presente in studio, arriva anche una nota dei legali della ...Salvatore Parolisi ha scontato parte degli anni che gli sono stati riconosciuti per l' omicidio della moglie(12 anni su 20 della condanna), anche se si dichiara ancora innocente . Il fratello diha chiamato "Chi l'ha visto" dopo l'intervista a Parolisi e si è sfogato: "Mi vergono di ...

Parolisi nella bufera. I parenti di Melania Rea: «Annullate i permessi» Corriere della Sera

Il programma si è occupato di intervistare l’omicida di Melania Rea, uccisa con 35 coltellate ad aprile 2011 e ritrovata nel boschetto delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto, in provincia di ...Temo che la detenzione questo aspetto non lo abbia migliorato". Così l'avvocato Mauro Gionni, legale della famiglia di Melania Rea, all'Adnkronos. L'ex caporal maggiore dell'Esercito, condannato in ...