Mediaset | ecco i nuovi palinsesti | fuori Belen e Barbara D’Urso Confermati e “trombati”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 6 luglio 2023) Martedì 4 luglio Pier Silvio Berlusconi ha presentato idi Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Quella messa a punto dall’amministratore delegato di, che porta sulle spalle l’eredità del padre, è una vera e propria rivoluzione sia in termini di contenuti che di volti da associare alla sua azienda. Come anticipato nei giorni scorsi da Davide Maggio, Myrta Merlino – fresca di addio a La7 – prenderà il posto dia “Pomeriggio Cinque” che andrà in onda da Roma e non più da Cologno Monzese: “Sarà giornalismo popolare di qualità in quella fascia”. Myrta Merlino (Foto da video) Pier Silvio Berlusconi: “chiedeva un rinnovo biennale” A proposito della conduttrice napoletana che nelle scorse ore ha rilasciato una ...