Maturità | alcuni istituti non pubblicano i voti | “Alimentano la competizione” Ma c’è chi non è d’accordo Cosa dice la normativa

(Di giovedì 6 luglio 2023) La privacy al centro del dibattito per quanto riguarda la. Nonostante la tradizione di pubblicare i risultati degli esami in bacheca e condividerli sui media, quest'anno alcune scuole hanno deciso di limitare la divulgazione. L'articolo .

gravi episodi di bullismo nelle scuole italiane hanno posto l'attenzione sulla grave crisi ... sul quotidiano ItaliaOggi, poi ripresa da Fondazione David Hume , ( ", sarà un esame farsa"....politica che però non ha impedito al premier Pedro Sanchez di mandare alle urne il Paese con...la decisione di Ciudadanos di non correre alle prossime elezioni " una prova di", con il ...Da poco ha terminato laall'Istituto Lorenzo Rota di Calolzio : "Ho tanti impegni ma lo ... Poi mia mamma, per farmi sentire più sicura, mi ha proposto di partecipare adconcorsi di ...