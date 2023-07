Matteo Renzi cita in giudizio Bianca Berlinguer

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il senatoreha dato mandato ai propri legali dire incivile e penale la dottoressaper le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano. Lo annuncia una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva. Al Fattoha detto che all’epoca in cui era premier e lei direttrice del Tg3 le telefonava per chiederle due servizi al giorno: «Uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani». E ha aggiunto: «Vedo che oggi il suo giornale attacca me e altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi». Leggi anche: Le liti su Orsini e Corona e la solitudine:spiega perché ha lasciato la Rai per Mediaset Da Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso a ...

L'editoriale diPacchetto europeo, pacco sovranista: una settimana complicata per la Premier Meloni. L'editoriale diCara Repubblica, noi siamo garantisti da sempre. E voi ...Ci sono i vicepremierSalvini e Antonio Tajani, e poi Piantedosi, Ciriani, Bernini, ... In compenso, si divide anche il Terzo Polo: Calenda vorrebbe chiedere le dimissioni,lo accusa di ...... per via dell'ennesima grande riforma, promossa questa volta da, e per via del relativo referendum confermativo, finito come sappiamo, cioè nel nulla, esattamente come la precedente ...

Ancora uno scandalo al Csm: alla Procura di Firenze va il pm gradito a destre e Renzi Il Fatto Quotidiano

Il Csm si spacca sull’elezione del procuratore capo che sostituirà Creazzo: battuto Squillace Greco, con il voto decisivo del vicepresidente Pinelli (designato dalla Lega) ...Accanto c’è Matteo Renzi, che supervisiona. Dall’altra parte, a qualche banco di distanza, Carlo Calenda, visibilmente scuro in volto, neanche applaude. L’intervento di Enrico Borghi per il fu Terzo P ...