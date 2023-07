Mattarella | “Negazionismo è base di nostalgie autoritarie La memoria è un elemento fondamentale dell’identità”

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Il valore dellanella storia di un Paese èdella sua identità. Come in Europa così in America Latina va pronunciato con forza il ‘no’ ad ogni, brodo di coltura di. Il ‘mai più’ che segue la presa di coscienza di una nazione matura va accompagnato sempre dal coraggio della verità”. Cosi’ il presidente della Repubblica, Sergio, all’Università del Cile, a Santiago. “I processi di continuo mutevole cambiamento in atto presso le opinioni pubbliche esigono la riaffermazione di regole condivise basate sul rispetto della dignità delle persone e delle comunità – ha aggiunto – Servono avvocati per buone cause, in grado di affrontare le sfide che riguardano la sopravvivenza dell’umanità rifuggendo dalla ...

'Il valore della memoria nella storia di un Paese e' elemento fondamentale della sua identita'. Come in Europa cosi' in America Latina va pronunciato con forza il 'no' ad ogni negazionismo, brodo di c ...