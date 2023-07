Mattarella in Patagonia | poi visita ufficiale in Paraguay

Il presidente della Repubblica, Sergio, è oggi a Punta Arenas, in, nell'ambito della visita ufficiale in Cile. A Punta Arenas,visiterà il Forte Bulnes, il Museo Salesiano Maggiorino Borgatello, il Círculo ...Dopo un ricevimento offerto dallambasciatrice dItalia alla presenza di ex presidenti della Repubblica del Cile e di esuli cileni in Italia,si trasferira' nellacilena, a Punta ...... appuntamenti istituzionali, uno spostamento ina Punta Arenas. Fari accesi sul partenariato economico con il Cile, ricco di materie prime. Il sei luglioraggiungerà Asunción, ...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è oggi a Punta Arenas, in Patagonia, nell'ambito della visita ufficiale in Cile. A Punta Arenas, Mattarella visiterà il Forte Bulnes, il Museo Salesi ..."Il 'mai più' che segue la presa di coscienza di una nazione matura va accompagnato sempre dal coraggio della verità" ha poi rimarcato il capo dello Stato nel ...