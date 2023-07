(Di giovedì 6 luglio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, e' arrivato in, nell'ambito della visita ufficiale in Cile. Avisitera' il Forte Bulnes, il Museo Salesiano ...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e' arrivato in Patagonia, nell'ambito della visita ufficiale in Cile. A Punta Arenas, visitera' il Forte Bulnes, il Museo Salesiano Maggiorino Borgatello, il Ci'rculo Italiano e altri luoghi. Dopo un ricevimento offerto dall'ambasciatrice d'Italia alla presenza di ex presidenti della Repubblica del Cile e di esuli cileni in Italia, si trasferira' nella Patagonia cilena, a Punta Arenas.

Mattarella in Patagonia, l'arrivo all'aeroporto di Punta Arenas - Mondo Agenzia ANSA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e' arrivato in Patagonia, nell'ambito della visita ufficiale in Cile. A Punta Arenas, visitera' il Forte Bulnes, il Museo Salesiano Maggiorino Borgatello, il Círculo Italiano.