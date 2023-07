Matt Cardona | ” Ecco cosa non mi manca della WWE”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nonostante i vari rumor presenti in giro, non si è ancora presentata l’opportunità di rivederein WWE. Inutile dire però chesia comunque riuscito a dare peso alla sua voce tramite la presenza di Chelsea Green nella compagnia di Stamford. C’è da dire però che questanon ha fatto altro che ricordare aun particolare aspetto che di sicuro non gliWWE. “Semplicemente non mino i continui cambi di piani ogni settimana. Non miper niente. Non mino i continui “C’è bisogno di te a SmackDown, non c’è bisogno di te, c’è bisogno di te per i live event, non c’è bisogno di te. Tutto ciò non miper niente.”ha ...

