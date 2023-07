Materdei | si masturba davanti bambina

Leggi su napolijournal

(Di giovedì 6 luglio 2023) Atto osceno di un srilankese nel cuore di Napoli aRione. E’ stato uno shock per ladi undici anni che ha avuto la sfortuna di assistere ad un atto osceno nel cuore di Napoli. Cosa è accaduto Tutto accaduto nel Rionein via Santa Maria Catena, dove un uomo di quarantuno anni di origine srilankese, si ètoalla piccola, terrorizzandola. Laè scappata in preda al panico urlando e piangendo, attirando l’attenzione delle persone. Si è poi rifugiata in un portone non distante da dove è accaduto il brutto episodio. La madre che era nei paraggi, quando si è accorta di ciò che era avvenuto ha chiesto prima aiuto ai passanti poi alle forze dell’ordine.I residenti del quartiere che avevano assistito alla ...