Martina Franca è comune riciclone 2022

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tarantini Time Quotidianosi è aggiudicata il premio “Comuni Ricicloni” assieme a Massa Carrara e Forlì. Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che, nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente e patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia i Comuni convenzionati che si sono distinti per la quantità e la qualità della raccolta del vetro.dove nelsono stati raccolti 33.1 kg di vetro per abitante si è aggiudicata il premio grazie ad un progetto- finanziato attraverso i bandi Anci- Coreve- che consente la tariffazione puntuale del servizio di igiene urbana. Il progetto è stato realizzato grazie all’elaborazione di un algoritmo di calcolo e alla sua applicazione alla misurazione dei conferimenti mediante il ...