Martina Colombari in bikini | occhio al dettaglio | la foto scatena le critiche | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023)più in forma che mai. Anche troppo per gli utenti del web. L'ex Miss Italia si trova nella sua Riccione, dove si fa immortalare mentre è in spiaggia. A 47 anni lasfoggia un fisico sportivo. Lo scatto però non piace a tutti. Per più di qualcuno l'ex miss sarebbe esageratamente magra. "Bellissima? Scheletrica", commenta un internauta al quale fanno eco altri: "Se togli il seno rifatto, che resta? Niente", "Se mangiasse un pochino di più sarebbe meglio", "10 kg in più e sarebbe perfetta", "Mangia, ne hai bisogno". Qualche tempo fa laha svelato retroscena sul matrimonio con Billy Costacurta. "Dopo una decina d'anni che io e Billy eravamo insieme c'è stata una distrazione", ha confessato parlando di un doppio tradimento. "Fu una crepa vera - l'ha definito lei stessa -, mi ...