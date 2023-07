Martina Colombari in bikini a 47 anni | “Un fisico da fare invidia alle 20enni”

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 luglio 2023) È arrivato il momento anche perdi condividere su Instagram la prima foto dell’estate in. E come sempre la sua figura filiforme divide i suoi tra chi la considera perfetta e chi la trova “scheletrica”, come si legge tra i commenti. In un crescendo di giudizi che arriva a oltrepassare il pericoloso confine del body shaming. Che cosa significa body shaming La foto diinha scatenato un acceso dibattito su Instagram che a volte ha la tendenza scadere pericolosamente nel body shaming la cui definizione vale la pena ricordare. Con questa espressione si indica l’atto di giudicare e/o discriminare le persone per il loro aspetto, per le parti del loro corpo.in ...