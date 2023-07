Marta Fascina | Silvio Berlusconi le ha lasciato 100 milioni in eredità

Leggi su biccy

(Di giovedì 6 luglio 2023)è diventata l’idolo del Twitter questa mattina quando ANSA ha pubblicato il testamento firmato dache le vede donare un legato da ben 100di euro. La stessa cifra che il “Berlusca” ha dato al fratello Paolo, mentre “solo” 30sono andati al braccio destro Marcello Dell’Utri. Questo “Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me“.ha poi pensato ai figli: ai maggiori Marina e Pierha dato la maggioranza Fininvest (insieme raggiungono il 53% del gruppo con quote paritarie); dividendo poi il patrimonio in parti uguali diviso tutti e cinque: i figli di primo letto Marina e Piere quelli di secondo letto Barbara, Eleonora ...