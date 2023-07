Marino | «Frattesi innesto straordinario! Con Barella si completano»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 luglio 2023) A parlare diall’Inter, Pasquale. Il tecnico di Marsala lo ha allenato sia all’Ascoli che all’Empoli. Non ha dubbi sulla compatibilità con NicolòGRANDE SALTO ?parla di, suo ex giocatore all’Ascoli e all’Empoli: «Il suo è stato un percorso graduale. Prima era stato in B all’Ascoli senza segnare, poi all’Empoli ha realizzato più di un gol facendo valere l’abilità nei tempi d’inserimento, qualcosa di importante. Non a caso io lo facevo giocare praticamente sempre, nonostante avessimo un reparto davvero forte per la categoria. Successivamente è andato al Monza facendo bene, poi al Sassuolo, con l’ultima annata che è stata ottima. Ora è pronto per il grande salto». PERFETTO ? Secondo, il centrocampo nerazzurro è l’ideale per lui: «Nell’Inter ...