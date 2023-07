Maria Arreghini | la ' nuova Diletta Leotta' conquista l' Inghilterra | ' La giornalista più sexy al mondo' Ecco chi è

Mentre il Toronto Sun si chiede se sia la giornalista sportiva più sexy al mondo e il The Sun la definisce 'Mama', in Italia ci si domanda sesia la nuova Diletta Leotta . La conduttrice sportiva ha conquistato l'Inghilterra e gran parte dell'Italia, spodestando la 'MammaDilettante' dal suo ruolo di first lady del calcio e ...Con questo sottofondo musicale ecco arrivare, conduttrice sportiva osannata dal tabloid The Sun , come "sex bomb". Il pubblico social l'ha accolta in tutto l'abbondante splendore: "...L'ultimo volto a farsi conoscere è stato quello die ha conquistato anche gli inglesi, finendo sul Sun col titolo di 'nuova Diletta Leotta'. Associata a Sportitalia, il canale dello sport in chiaro che da anni racconta il calciomercato ...

Maria Arreghini di Sportitalia è la nuova Diletta Leotta: gli inglesi ... Fanpage.it

Mentre il Toronto Sun si chiede se sia la giornalista sportiva più sexy al mondo e il The Sun la definisce "Mama Maria", in Italia ci si domanda se Maria Arreghini sia la ...La giornalista sportiva di Lecco sta conquistando sempre più spazio a Sportitalia. Gli inglesi sono pazzi di lei: è la nuova Diletta Leotta.