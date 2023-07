Mare | eccellente il 95 | 5% del litorale italiano

(Di giovedì 6 luglio 2023): I dati della classificazione delle acque di balneazione, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato da Snpa. Sulla base del monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente risultano eccellenti circa 5.000 dei 5.300 km di aree marine adibite alla balneazione, pari al 95,5% del totale. Il restante 2,7% è di qualità buona (144 km), mentre la stessa percentuale pari allo 0,8% (43 km) è rispettivamente in classe sufficiente e scarsa. Lo dicono i dati diffusi dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Quanto emerso è il risultato delle analisi microbiologiche condotte nel corso di quattro anni (2019-2022). Sono più di 30mila i campionamenti effettuati nel 2022 nell’intero Paese – in gran parte dalle agenzie ambientali – per valutare la qualità delle acque di balneazione dal punto di vista ...

Sulla base del monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente risultano eccellenti circa 5.000 dei 5.300 km di aree marine adibite alla balneazione, pari al 95,5% del tota