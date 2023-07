Marco Bellocchio vince il Globo D' oro 2023 della stampa straniera per Rapito ed Esterno Notte

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lain Italia ha assegnato al registailD'Oroper il lavoro compiuto conedha ricevuto ilD'oro, assegnato dallaestera accreditata in Italia, per il suo filme la serie. Il riconoscimento si aggiunge ai premi recentemente ottenuti ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento. Negli ultimi giorni, inoltre,ha ottenuto la distribuzione negli Stati Uniti grazie a Cohen Media Group. La distribuzione internazionale, dalla sua presentazione in Concorso al ...

La stampa straniera in Italia ha assegnato al regista Marco Bellocchio il Globo D'Oro 2023 per il lavoro compiuto con Rapito ed Esterno Notte.