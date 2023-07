Maradona | spunta un aneddoto su Roberto Baggio | la rivelazione

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 6 luglio 2023) A distanza di anni ecco il retroscena che riguarda Diego Armando: cosa successe tra i due fuoriclasse Diego Armandoha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. Il fuoriclasse argentino, a quasi tre anni dalla sua prematura scomparsa, continua ad essere ricordato a Napoli, in Argentina e non solo. Sono sotto gli occhi di tutti le immagini della festa Scudetto del Napoli e di come l’iconografia di Diego è stata usata e continua ad essere usata dal popolo partenopeo, non solo quello calcistico. Un legame indissolubile, sia a Napoli che in Argentina, ricordiamo a tal proposito anche come nel recente mondiale vinto dall’Albiceleste, le città argentine fossero un tripudio di cori e bandiere aventi come soggetto proprio Diego Armando. Non stupisce quindi ...