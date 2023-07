Mamma va a letto dopo una corsetta e non si sveglia più | aveva 46 anni Trovata dal compagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023)di 46super attenta alla salute muoreun malore improvviso. Ha dell’incredibile la storia di una donna che,aver prestato grande attenzione all’alimentazione sana e ad uno stile di vita non sedentario è morta prematuramente lasciando nello sconforto totale il marito e i figli. I familiari sono sotto choc e non riescono ancora a dare una spiegazione a questa assurda morte. Amber Stokes, questo il nome della donna,46, due figli e un, Andy Kindsen con il qualeuna bellissima storia d’amore.uno stile di vita sano, mangiava cibi salutari e si concedeva solo raramente qualche sgarro. Come faceva spesso anche pochi giorni fa Amber è uscita per andare a correre....