Mamma indignata per il costo assurdo della gita scolastica | la sua lettera fa infuriare gli insegnanti del figlio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie Una madre ha criticato il "" di unadi suoa Cracovia, affermando che con la stessa somma di denaro potrebbe portare tutta la sua famiglia in vacanza. La donna ha espresso la sua sorpresa nel scoprire che il viaggio di tre notti avrebbe avuto undi 799£, sottolineando che preferirebbe spendere quel denaro per una vacanza con tutta la famiglia. La madre ha inviato una risposta "piccante" rifiutando l'offerta e ha sottolineato che solo l'1%popolazione con "reddito superfluo" sarebbe in grado di permettersi un viaggio del genere. Questo caso ha sollevato una discussione sul fatto che sempre più persone si trovano in difficoltà economica e non possono permettersi le gite scolastiche, che sono diventate troppo ...

A raccontare l'ennesimo sabato sera di follia nel centro della città è ladella vittima. "Mio figlio è stato aggredito ben due volte per futili motivi", raccontala donna, di cui si ...Sono infatti numerose le foto che le ritraggono insieme, anche quelle che non mancano di scatenare polemiche tra gli utenti che richiedono l'ennesimo intervento diVeronica Cozzani ,...Marianne racconta, come spesso abbia dovuto leggere commenti online quali: ' tua figlia ... è sempre sé stessa e non è diversa da nessun altro " così dichiara suaMarianna. È proprio ...

Appello per ragazzo scomparso, ma è uno scherzo degli amici. La ... LA NAZIONE

Il post pubblicato sulla pagina ‘Sei di Montecalvoli se’ ha scatenato allarme in tutta la zona. Sarebbe stato scritto da un giovane che ha reso noto anche il numero di telefono della vittima ...I bagnanti prendono il sole a pochi metri da montagne di spazzatura Aurora: «Chi non ha soldi per lo stabilimento, non ha diritto al mare...» ...