Maltempo | temporali su Milano | Seveso e Lambro a rischio esondazioni

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Dopo le piogge battenti che si sono abbattute in mattinata su, i cui livelli sono velocemente saliti, sono a. In via Valfurva, in zona Niguarda, ilè salito in appena 50 minuti di 210 centimetri, passando dagli 80 delle ore 10 ai 290 delle 10.50 e adesso si trova ad appena 10 centimetri sotto il livello di esondazione. Protezione civile, squadre Mm, Polizia locale – assicura Palazzo Marino – sono impegnate, per prevenire gli allagamenti in alcuni sottopassi, come quello di viale Rubicone. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Leggi anchein Lombardia, forte grandinata a Milano: oggi nuova allerta giallaIn via Valfurva, in zona Niguarda, il Seveso è salito in appena 50 minuti di 210 centimetri, passando ...La protezione civile della Lombardia aveva diramato un'allerta meteo in previsione di un nuovo ritorno del, con piogge e. L'avviso era in vigore dalle 18 di mercoledì 5 luglio ...... ma per ora Milano e gran parte della Lombardia sono ancora flagellati dal: un forte ... conalle prime ore della notte fino alla tarda mattinata.Dopo le piogge battenti che si sono abbattute in mattinata su Milano, Seveso e Lambro, i cui livelli sono velocemente saliti, sono a rischio esondazioni.I temporali di questa mattina, 6 luglio, si sono caratterizzati per la forte intensità. A riportare danni per la pioggia battente sono stati anche il tribunale cittadino e la questura di via Montevecc ...