Maltempo | temporali su Milano | Seveso e Lambro a rischio esondazioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Livelli saliti velocemente Dopo le piogge battenti che si sono abbattute in mattinata su, i cui livelli sono velocemente saliti, sono a. In via Valfurva, in zona Niguarda, ilè salito in appena 50 minuti di 210 centimetri, passando dagli 80 delle ore 10 ai 290 delle 10.50 e adesso si trova ad appena 10 centimetri sotto il livello di esondazione. Protezione civile, squadre Mm, Polizia locale – assicura Palazzo Marino – sono impegnate, per prevenire gli allagamenti in alcuni sottopassi, come quello di viale Rubicone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.