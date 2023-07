Maltempo | ok Cdm a nomina Figliuolo a commissario ricostruzione

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – E’ ufficiale ladel generale Francesco Paolostraordinario per ladei territori messi in ginocchio dall’alluvione del maggio scorso. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni – spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione – sentite le regioni interessate, ai sensi del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, ha deliberato ladel generale Francesco Paolostraordinario allanei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. Ai sensi del citato decreto, ilresterà in carica sino al 30 giugno 2024”. L'articolo CalcioWeb.

