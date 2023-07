Maltempo | De Poli Udc | ' utenze sospese ma arrivano a settembre | governo intervenga'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Il decreto alluvione, ora in esame alla Camera, ha sospeso le bollette da maggio ad agosto per i Comuni alluvionati. Tutto ciò, purtroppo, rischia di creare un effetto negativo: cittadini, famiglie e aziende si ritroveranno a pagare le, presumibilmente in molti casi tutte in una volta, a. E' una situazione che va certamente scongiurata. Chiederò ale al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'interrogazione parlamentare, se non intenda intervenire per porre rimedio a questa stortura normativa che rischia seriamente di tramutarsi in una stangata per i cittadini marchigiani ed emiliani-romagnoli”. Lo afferma il senatore Udc, Antonio Deche, in Senato, annuncia un'interrogazione parlamentare al. “Per quanto riguarda le Marche – ...