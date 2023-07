Make up summer trend | base glow | occhi magnetici e labbra da baciare

(Di giovedì 6 luglio 2023) Al via iup! Ecco come creare una perfettaenfatizzando. Quando fa caldo, sicuramente è importante ridurre al minimo i prodotti utilizzati, prediligendo texture sottili che ben si combinano tra di loro, a partire dallaviso per finire al trucco. Ecco i prodotti must have:RILASTIL AQUA COLOR Il trattamento idratante e uniformante dalla texture leggera e a rapido assorbimento indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, che aumenta l’idratazione del 44,7%* in 8h e uniforma l’incarnato per un effetto naturale per tutta la giornata. La crema colorata, disponibile in 2 nuance, unisce i vantaggi dello skincare a quelli ...

Ancora un tutto esaurito per la seconda data del Lucca Summer Festival. I Simply Red questa sera (1 luglio) non hanno certo deluso le aspettative dei fan, accorsi da tutta Italia – e non solo – in più ...Dopo il successo del concerto inaugurale il chitarrista ha deciso di restare a Lucca. Alle 21.30 in piazza Napoleone la band di Mick Hucknall con i pezzi storici ...