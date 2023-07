Madonna | l’amica Rosie O’Donnell rassicura sulle condizioni di salute della popstar

Leggi su diredonna

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nella giornata di lunedì 3 luglio 2023,, un’amica di, ha condiviso una vecchia fotografia scattata insieme alla collega sul set di Ragazze vincenti, un film incentrato sul baseball uscito nel 1992, in cui le due attrici avevano recitato insieme. La conduttrice televisiva e attivista, dopo aver postato l’immagine in compagniacantante, ha voluto rispondere ad alcuni commenti inviati dai fan che, nel corso degli ultimi giorni, erano molto preoccupati per ledi, colpita da una grave infezione batterica. Nell’immagine pubblicata sui social,compare sul setpellicola di Penny Marshall dove indossava i panni Doris Murphy, ...