Ma da che pulpiti vengono le prediche

(Di giovedì 6 luglio 2023) La vita dell’editore è dura. Lo dico per esperienza personale: i costi, dei dipendenti e della materia prima (la carta), aumentano, mentre i ricavi, delle vendite e della pubblicità, diminuiscono. Dunque, far quadrare i conti è complicato e qualche volta impossibile. Faccio questa premessa non per annunciarvi un aumento del prezzo della Verità o un taglio del numero di pagine, misure a cui ricorrono di solito gli editori in difficoltà e di cui, grazie a chi ci acquista ogni giorno, non abbiamo bisogno. No, se cito i guai che attraversa il settore dei giornali e in particolare dei periodici è solo per dire che capisco Daniela Santanchè, la quale ieri si è presentata in aula, al Senato, per difendere il suo operato da imprenditrice, che da settimane è passato ai raggi X da una serie di inchieste giornalistiche, di Report, di Repubblica e del Domani. su La Verità