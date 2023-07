L’Unione europea batte cassa Ma non chiamatele tasse

Leggi su tpi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un maiale si aggira per le strade di Bruxelles, sfuggito forse a una manifestazione di protesta degli allevatori. Corre, qualcuno lo nota, molti no. Vero o immaginario che sia, riesce a suscitare qualche simpatia ma tra alcuni semina il panico. L’incipit del romanzo di Robert Menasse “La capitale”, ironica e polifonica descrizione della Babele nel cuore politico del, sembra perfetta per illustrare il recente tentativo della Commissione Ue di conquistarsi nuove “risorse proprie”, indipendenti dai contributi degli Stati membri. Guai però a chiamarle! Pochi capiscono da dove arrivano (e dove finiranno) queste risorse, tanti sperano sia un ulteriore passo avanti in grado di svincolaredal peso degli opposti interessi nazionali, mentre altri temono di dare vita a un mostro incontrollabile, che ...