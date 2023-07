L' ultimo boss di Elden Ring è tanto facile che persino un pesce potrebbe batterlo - ecco come

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie Unrosso di nome Tortellini ha sconfitto uno deipiù difficili del giocosenza mai toccare un controller. Lo streamer PointCrow ha mappato i tasti del gioco su diverse sezioni dell'acquario di Tortellini, in modo che nuotando in una sezione specifica, ilinviava un segnale al gioco per eseguire il comando corrispondente. Nonostante la collaborazione con suo padre per creare la build del personaggio, Tortellini è riuscito a sconfiggere ilMalelia dopo 5 ore e mezza di tentativi. Questa non è la prima volta che unviene coinvolto nei giochi, ma questa vittoria di Tortellini dimostra che anche i pesci possono competere con i migliori giocatori. Di cosa parliamo in questo articolo... Unrosso ha ...