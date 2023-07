L' ultima bugia di Salvatore Parolisi | Non ho ucciso io Melania  

Leggi su agi

(Di giovedì 6 luglio 2023) AGI -non fa un passo indietro e, dopo 12 anni di carcere, si professa ancora una volta innocente. Ha tradito la moglieRea, ma non l'ha uccisa. Il 45enne, in permesso premio di 12 ore, ospite della trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha Visto?", ripete: "Sono innocente: non hoio". "L'ho tradita mille volte, anche 4 anni con una francese, perché mia moglie mi lasciava solo ed era una mammona. Voleva addirittura dormire con la madre invece che con me", aggiunge l'ex caporalmaggiore dell'Esercito già condannato a 20 anni in via definitiva. Poi ancora: "Tradire qualcuno non significa essere un assassino. Io non l'ho ammazzata e invece adesso la gente ha mille pregiudizi nei miei confronti. Se trovassi un lavoro potrei uscire, ma chi me lo dà un lavoro? Quando sentono ...