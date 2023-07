Lukashenko | Prigozhin è in Russia | non in Bielorussia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il capo del gruppo mercenario Wagner non è in Bielo, si trova a San Pietroburgo. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander, incontrando esponenti della stampa estera a Minsk.

Invece, ha continuato, "quanto a Yevgeny, è a San Pietroburgo", ha detto il presidente. "Forse è andato a Mosca stamattina...", ha aggiunto, nonostante l'accordo con il Cremlino. I media russi hanno diffuso le immagini della perquisizione della sua abitazione: molto lusso, lingotti d'oro e armi, mazzette di dollari e rubli.