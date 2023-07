Lukashenko | ' Prigozhin è a San Pietroburgo | non qui'

Ha aggiunto il presidente bielorussoa proposito del luogo in cui si troverebbe il capo del Gruppo Wagner Yevgeny. A proposito della Wagner in generale, invece, il presidente ...Ha aggiunto il presidente bielorussoa proposito del luogo in cui si troverebbe il capo del Gruppo Wagner Yevgeny. A proposito della Wagner in generale, invece, il presidente ...Giovedìha dichiarato chesi trova "a San Pietroburgo, e non sul territorio bielorusso". Cosa mostrano le immagini della casa diLe immagini che trapelano dal palazzo ...

Lukashenko, 'Prigozhin non è qui. Si trova a San Pietroburgo' Agenzia ANSA

"Prigozhin si trova a San Pietroburgo. Non si trova sul territorio bielorusso". Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko citato da Belta. "Dov'è questa mattina Forse è andato a ..."Prigozhin si trova a San Pietroburgo. Non si trova sul territorio bielorusso". Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko citato da Belta. "Dov'è questa mattina Forse è andato a ...